В Великобритании поразились многоэтажке в Кудрово, считающейся самой большой в России

Британский таблоид The Sun посвятил многоквартирного дому на Областной улице целую статью.

Британцы были шокированы размерами многоквартирного дома на улице Областной в Кудрово, считающегося самым большим в России.

В газете The Sun вышел материал под названием «Человеческий муравейник», посвященный многоэтажке в Кудрово. Журналисты, ссылаясь не некоего блогера, пишут, что в доме может проживать до 20 тысяч человек. При этом у застройщика, возводившего объект, несколько другие данные — рассчитана жилая постройка на 9200 жильцов.

Также в материале удивляются, как в таком огромном материале может быть так мало магазинов — всего семь продуктовых. А вот наличие почты, детсада, салонов красоты и других точек по оказанию услуг британскую прессу впечатляет.