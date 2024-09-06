Получены квантовые точки, которые могут применяться при лечении онкологии

Исследователи СГУ имени Н. Г. Чернышевского в сотрудничестве с коллегами из Университета Фудань в Шанхае получили квантовые точки – наночастицы, способные проникать в клетки и окрашивать их в разные цвета. Их можно использовать как биомаркеры при диагностике и лечении онкологии.

Квантовые точки не содержат тяжелых металлов. А метод их синтеза позволяет получать разную флуоресценцию в зависимости от размера. Это улучшает проникновение точек в клетки и дает возможность проводить мониторинг распределения лекарственных средств.

Таким образом можно определить эффективность лечения, а сами квантовые точки использовать в качестве носителя препарата. Работа поддержана грантом РНФ и выполнена сотрудниками молодежного исследовательского офиса в рамках программы «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты».