В Ленобласти вырастили гигантскую тыкву весом почти полтонны

Чтобы взвесить исполина, пришлось задействовать трактор.
В Ленинградской области вырастили самую крупную в этому году тыкву, вес которой составил 450 килограммов. Взвешивать исполина пришлось при помощи трактора.
Рекордную для региона в этом году тыкву удалось вырастить семье Матвеевых. Семена исполина опытные фермеры уже раздали своим соседям, чтобы те также попытали удачу в следующем дачном сезоне.
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03.09.2024 611