В Ленобласти вырастили гигантскую тыкву весом почти полтонны

Чтобы взвесить исполина, пришлось задействовать трактор.

В Ленинградской области вырастили самую крупную в этому году тыкву, вес которой составил 450 килограммов. Взвешивать исполина пришлось при помощи трактора.

Рекордную для региона в этом году тыкву удалось вырастить семье Матвеевых. Семена исполина опытные фермеры уже раздали своим соседям, чтобы те также попытали удачу в следующем дачном сезоне.