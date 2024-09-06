Дуров впервые прокомментировал обвинения против него во Франции

Основатель Telegram, обвиняемый сразу в 12 преступлениях, опубликовал обращение в своем блоге в мессенджере.

Павел Дуров, ранее арестованный во Франции, впервые прокомментировал выдвинутые обвинения. Как заявил бизнесмен, местные правоохранительные органы допрашивали его четыре дня. При этом предъявленные французскими властями претензии стали для основателя Telegram неожиданностью.

Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получили ответов от Telegram. Это было удивительно…, — заявил Дуров.

В своем обращении Дуров подчеркнул, что власти Франции имели множество способов связаться с ним для решения тех или иных проблем, связанных с работой Telegram. Также бизнесмен считает ошибочным подходом, когда главу компании обвиняют в преступлениях, совершаемых другими лицами.