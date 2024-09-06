Безопасность на выборах в Ленобласти обеспечат работники силовых ведомств

Полиция, Росгвардия, дружинники, медики, спасатели, пожарные выйдут на избирательные участки в Ленинградской области 7-8 сентября
По данным на 1 июля 2024 года, в Ленинградской области активным избирательным правом обладают 1 425 108 человек. За год число избирателей увеличилось более чем на 9000 человек. За пять лет – на 75 тысяч человек.
Напомним, что выборы в органы местного самоуправления Ленинградской области пройдут 7 (суббота) и 8 сентября (воскресенье) в 163 муниципальных образованиях, включая Гатчинский муниципальный округ и Сосновоборский городской округ. Жители Ленинградской области будут выбирать 1913 человек из 4240 кандидатов. Подробности по ссылке.