Безопасность на выборах в Ленобласти обеспечат работники силовых ведомств

Полиция, Росгвардия, дружинники, медики, спасатели, пожарные выйдут на избирательные участки в Ленинградской области 7-8 сентября

На каждом избирательном участке будут организованы видеофиксация, дежурство полиции, досмотр рамочными или ручными металлоискателями и другие меры безопасности, — рассказали в областном правительстве. Также на прилегающей к избирательным участкам территории для обеспечения правопорядка, выявления фактов незаконной агитации, подкупа избирателей, порчи агитационных материалов будет организовано патрулирование.

По данным на 1 июля 2024 года, в Ленинградской области активным избирательным правом обладают 1 425 108 человек. За год число избирателей увеличилось более чем на 9000 человек. За пять лет – на 75 тысяч человек.

Напомним, что выборы в органы местного самоуправления Ленинградской области пройдут 7 (суббота) и 8 сентября (воскресенье) в 163 муниципальных образованиях, включая Гатчинский муниципальный округ и Сосновоборский городской округ. Жители Ленинградской области будут выбирать 1913 человек из 4240 кандидатов. Подробности по ссылке.