Выборы в местное самоуправление Ленобласти: когда пройдут, как голосовать, кто выдвигается?

Выборы в органы местного самоуправления Ленинградской области пройдут 7 (суббота) и 8 сентября (воскресенье) в 163 муниципальных образованиях, включая Гатчинский муниципальный округ и Сосновоборский городской округ.
Решение о двухдневном голосовании принято 28 июня. По версии комиссии Леноблизбиркома, многодневное голосование удобно для избирателей и обеспечивает «полную реализацию их избирательных прав». Выбор в пользу двух, а не трех дней, сделан из-за высокой нагрузки на избирательные комиссии и необходимости дополнительного финансирования.
В отдаленных местах 7 сентября будут организованы выездные избирательные участки. Граждане, которые не могут прибыть на голосование лично по уважительной причине (например, болезнь или инвалидность), начиная с 29 августа смогут подать заявление, чтобы их посетили на дому.
Председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский сообщил, что выборы 7 и 8 сентября в Ленинградской области пройдут без дистанционного электронного голосования и «Мобильного избирателя».
Жители Ленинградской области будут выбирать 1913 человек из 4240 кандидатов. Среди них:
- 803 самовыдвиженцы;
- 1906 от партии «Единая Россия»;
- 507 от КПРФ;
- 346 от «Справедливой России – Патриоты – За правду»;
- 334 от «Новых людей»;
- 295 от ЛДПР;
- 19 от «Коммунистов России»;
- девять от «Партии социальной защиты»;
- пять от «Яблока»;
- четыре от «Родины»;
- два от «Гражданской инициативы»;
- один от «Партии Возрождения России».
Из них зарегистрировано 3920 человек. Явка на предыдущих выборах в органы местного самоуправления в Ленинградской области составила:
- в 2005 году – 28,67 %;
- в 2009 – 31,78 %;
- в 2014 – 30 %;
- в 2019 – 26,08 %.
По данным на 1 июля 2024 года в Ленинградской области активным избирательным правом обладают 1 425 108 человек. За год число избирателей увеличилось более чем на 9000 человек. За пять лет – на 75 тысяч человек.
Меньше всего ленинградцев с активным избирательным правом проживает в Лодейнопольском районе – 21,9 тысячи человек, 1,5 % от общего числа в регионе. Больше всего избирателей зарегистрировано во Всеволожском районе – 348,7 тысячи человек, 24,5 % от общего числа.
Также Всеволожский район занимает второе место в России по числу избирателей, уступая городскому округу «Балашиха» в Московской области (более 380 тысяч человек).