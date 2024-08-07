Выборы в местное самоуправление Ленобласти: когда пройдут, как голосовать, кто выдвигается?

Выборы в органы местного самоуправления Ленинградской области пройдут 7 (суббота) и 8 сентября (воскресенье) в 163 муниципальных образованиях, включая Гатчинский муниципальный округ и Сосновоборский городской округ.

Решение о двухдневном голосовании принято 28 июня. По версии комиссии Леноблизбиркома, многодневное голосование удобно для избирателей и обеспечивает «полную реализацию их избирательных прав». Выбор в пользу двух, а не трех дней, сделан из-за высокой нагрузки на избирательные комиссии и необходимости дополнительного финансирования.

В отдаленных местах 7 сентября будут организованы выездные избирательные участки. Граждане, которые не могут прибыть на голосование лично по уважительной причине (например, болезнь или инвалидность), начиная с 29 августа смогут подать заявление, чтобы их посетили на дому.

Председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский сообщил, что выборы 7 и 8 сентября в Ленинградской области пройдут без дистанционного электронного голосования и «Мобильного избирателя».

«Мы к этому готовимся, я думаю, в следующих кампаниях будем уже применять. Что касается цифровых сервисов, то сегодня можно узнать на портале «Госуслуги» в личном кабинете, где голосовать, как подать заявление, чтобы пришли на дом. «Мобильный избиратель» на муниципальной кампании не работает», – рассказал Михаил Лебединский

Жители Ленинградской области будут выбирать 1913 человек из 4240 кандидатов. Среди них:

803 самовыдвиженцы;

1906 от партии «Единая Россия»;

507 от КПРФ;

346 от «Справедливой России – Патриоты – За правду»;

334 от «Новых людей»;

295 от ЛДПР;

19 от «Коммунистов России»;

девять от «Партии социальной защиты»;

пять от «Яблока»;

четыре от «Родины»;

два от «Гражданской инициативы»;

один от «Партии Возрождения России».

Из них зарегистрировано 3920 человек. Явка на предыдущих выборах в органы местного самоуправления в Ленинградской области составила:

в 2005 году – 28,67 %;

в 2009 – 31,78 %;

в 2014 – 30 %;

в 2019 – 26,08 %.

По данным на 1 июля 2024 года в Ленинградской области активным избирательным правом обладают 1 425 108 человек. За год число избирателей увеличилось более чем на 9000 человек. За пять лет – на 75 тысяч человек.

Меньше всего ленинградцев с активным избирательным правом проживает в Лодейнопольском районе – 21,9 тысячи человек, 1,5 % от общего числа в регионе. Больше всего избирателей зарегистрировано во Всеволожском районе – 348,7 тысячи человек, 24,5 % от общего числа.

Также Всеволожский район занимает второе место в России по числу избирателей, уступая городскому округу «Балашиха» в Московской области (более 380 тысяч человек).