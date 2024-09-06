Александр Дрозденко поздравил коллектив Дома дружбы Ленинградской области с 10-летием

Представители народов, населяющих область, встретили губернатора вепсскими калитками, русским караваем, приветствиями на своих языках и повязали домотканый пояс дружбы.

«Мы всегда жили дружно. Все, кто живет в большой ленинградской семье, имеет свою историю, корни, культуру, традиции, язык, свою кухню. Но, самое главное, что мы научились за годы делиться друг с другом традициями, научились поддерживать друг друга не только в радости, но и в сложное время. Сегодня Дом Дружбы знают не только во всей Ленинградской области, но и в стране. Мы вами гордимся. С праздником!» — поздравил с юбилеем Дом Дружбы глава 47 региона.

Александр Дрозденко поблагодарил коллектив Дома Дружбы за работу, за 300 проведенных за последний год мероприятий и вручил региональные награды.

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Напомним, что Вепсский праздник «Древо жизни» занял второе место в номинации «Народное творчество и традиции» в рамках Всероссийской выставки событийного туризма «Russia Event Expo».

Вепсы — один из древнейших народов Севера Европы. На берегах вепсских рек до сих пор находят стоянки древних людей. Сейчас это малочисленный финно-угорский народ (осталось около шести тысяч человек, из них на территории Ленобласти проживает порядка 1400), проживающий на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей. В апреле 2006 года народность была включена в Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.