Александр Дрозденко поздравил коллектив Дома дружбы Ленинградской области с 10-летием

Представители народов, населяющих область, встретили губернатора вепсскими калитками, русским караваем, приветствиями на своих языках и повязали домотканый пояс дружбы.
Александр Дрозденко поблагодарил коллектив Дома Дружбы за работу, за 300 проведенных за последний год мероприятий и вручил региональные награды.
Напомним, что Вепсский праздник «Древо жизни» занял второе место в номинации «Народное творчество и традиции» в рамках Всероссийской выставки событийного туризма «Russia Event Expo».
Вепсы — один из древнейших народов Севера Европы. На берегах вепсских рек до сих пор находят стоянки древних людей. Сейчас это малочисленный финно-угорский народ (осталось около шести тысяч человек, из них на территории Ленобласти проживает порядка 1400), проживающий на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей. В апреле 2006 года народность была включена в Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.