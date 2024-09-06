Число пострадавших после столкновения поезда и грузовика в Петербурге выросло до двух человек

Полиция организовала проверку ДТП между пассажирским поездом и «Камазом» на станции «Броневая».
Согласно данным МВД, в результате столкновения поезда и грузового автомобиля «Камаз» в Санкт-Петербурге, число пострадавших выросло до двух человек. Помощь медиков потребовалась одному из пассажиров состава. Также в больнице в состоянии средней степени тяжести находится водитель большегруза.
«По предварительным данным, водитель большегруза госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Помощь потребовалась и одному из пассажиров электрички, личность которого устанавливается», – говорится в сообщении, — передает пресс-служба МВД РФ.
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06.09.2024 49