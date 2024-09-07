В Ленинградской области начались выборы в органы местного самоуправления

На территории региона работают 956 избирательных участков. Отдать свой голос ленинградцы могут 7 и 8 сентября.

В Ленинградской области стартовали выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут два дня — 7 и 8 сентября.

Выборы проходят в 163 муниципальных образованиях области: 105 сельских и 56 городских поселениях, а также в Гатчинском и Сосновоборском округах. Всего проголосовать могут 1 334 793 жителей региона или 93,7% от общего числа избирателей.

Всего на 1913 депутатских мандатов баллотируются 3714 кандидатов. На 192 избирательных участках применяются автоматические комплексы обработки бюллетеней. Также в помещениях установлены средства видеофиксации.