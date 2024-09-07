В России предложили вести черный список управляющих компаний

С такой инициативой выступили в Госдуме.
В России может появиться антирейтинг управляющих компаний. Соответствующая инициатива предложена депутатами Госдумы и уже направлена в Министерство строительства и ЖКХ, стало известно ТАСС.
Это поможет гражданам при выборе новой УК ориентироваться на ее реальный опыт работы и избегать заключения договоров с УК, которые получили наихудшие оценки в рейтинге», — указано в обращении.
Предполагается, что выбирать худшие УК будут россияне методом голосования на «Госуслугах» или ГИС ЖКХ.
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