В России предложили вести черный список управляющих компаний

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

С такой инициативой выступили в Госдуме.  

В России может появиться антирейтинг управляющих компаний. Соответствующая инициатива предложена депутатами Госдумы и уже направлена в Министерство строительства и ЖКХ, стало известно ТАСС.

Это поможет гражданам при выборе новой УК ориентироваться на ее реальный опыт работы и избегать заключения договоров с УК, которые получили наихудшие оценки в рейтинге», — указано в обращении. 

Предполагается, что выбирать худшие УК будут россияне методом голосования на «Госуслугах» или ГИС ЖКХ.

Вам будет интересно
В России предложили вести черный список управляющих компаний управляющие компании, госдума
Ленобласть локализует производство отечественных принтеров с компанией «Катюша Принт»
Ленобласть на форуме BRIEF подпишет соглашение о локализации производства отечественных принтеров. Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF`24 состоится 12 сентября на всесезонном...
06.09.2024 50
Автор