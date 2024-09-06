Ленобласть локализует производство отечественных принтеров с компанией «Катюша Принт»

Ленобласть на форуме BRIEF подпишет соглашение о локализации производства отечественных принтеров.

На форуме BRIEF подпишем соглашение с компанией «Катюша Принт» о развертывании в Ленобласти собственных мощностей компании, производящих печатные комплексы, содержание импортных комплектующих в которых не превышает 20%, — отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF`24 состоится 12 сентября на всесезонном курорте «Охта-парк». В шестой раз форум соберет представителей бизнеса, власти и науки для обсуждения трансформации российской и региональной экономик, отраслей промышленности под влиянием санкций.

Подробная программа и регистрация доступны на сайте форума по ссылке.

В ходе Балтийского регионального форума BRIEF-23 властями Ленинградской области было также подписано соглашение с ООО «СТГТ» и ООО «ЦВЛ» о строительстве в Виллозском сельском поселении Ломоносовского района цеха площадью 9,8 тыс. кв. м. по восстановлению компонентов газовых турбин, производство турбинных лопаток и мощности по ремонту оборудования. Также подписано соглашение, согласно которому компания «Литум» перезапустит лакокрасочное производство в Тосненском районе. Инвестиции в проект составят более миллиарда рублей. Также в Тосненском районе построят химический кластер за 900 млн рублей.