ЦРУ и МИ-6 обвинили Россию в «беспрецедентных угрозах»

Также главы иностранных силовых ведомств заявили о различных угрозах, якобы поступающих от Китая.

Главы ЦРУ Билл Бернс и МИ-6 Ричард Мур обвинили Россию и Китай в «беспрецедентных угрозах». Об этом они заявили в совместном материале для Financial Times.

Сегодня мы сотрудничаем в полной противоречий международной системе, где наши две страны сталкиваются с беспрецедентным набором угроз, — указано в статье.