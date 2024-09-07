ЦРУ и МИ-6 обвинили Россию в «беспрецедентных угрозах»

Также главы иностранных силовых ведомств заявили о различных угрозах, якобы поступающих от Китая.
Главы ЦРУ Билл Бернс и МИ-6 Ричард Мур обвинили Россию и Китай в «беспрецедентных угрозах». Об этом они заявили в совместном материале для Financial Times.
Сегодня мы сотрудничаем в полной противоречий международной системе, где наши две страны сталкиваются с беспрецедентным набором угроз, — указано в статье.
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