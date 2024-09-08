Крупнейшие госбанки Китая начали сокращать бизнес в России

Государственные банки Китая резко сокращают бизнес в России на фоне продолжающихся проблем с платежами в двусторонней торговле.

Активы российской дочки Bank of China – четвертого в перечне крупнейших банков КНР – во втором квартале 2024 года сократились на 37 %, до 355,9 млрд рублей. АйСиБиСи банк – дочерняя структура самого крупного китайского банка ICBC Bank, работающего в России с 2007 года, – сократил активы на 27 %, до 462,4 млрд рублей.

Оба банка специализируются на расчетах между российскими и китайскими компаниями.