Тело мужчины с гирей в рюкзаке выловили из озера в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Утонул
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Ломоносовского района 7 сентября обратились рыбаки. В озере возле деревни Яльгелево они выловили тело мужчины в одежде и с рюкзаком.

По предварительным данным, он погиб не самостоятельно. В рюкзаке, который тянул тело ко дну, находилась тяжелая гиря.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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21.05.2022 16083
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