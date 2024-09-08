Тело мужчины с гирей в рюкзаке выловили из озера в Ленобласти

В полицию Ломоносовского района 7 сентября обратились рыбаки. В озере возле деревни Яльгелево они выловили тело мужчины в одежде и с рюкзаком.
По предварительным данным, он погиб не самостоятельно. В рюкзаке, который тянул тело ко дну, находилась тяжелая гиря.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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