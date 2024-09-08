Раскрыта кража из частного дома в Тосненском районе

По подозрению в краже из частного дома в садоводстве «Озерки» Тосненского района задержали 48-летнего мужчину без определенного места жительства.
Преступление совершено 14 августа в период с 15:00 по 16:00. Мужчина проник в двухэтажный деревянный дом, принадлежащий 72-летней пенсионерке, и украл 12 тысяч рублей.
Подозреваемого задержали еще 3 сентября за другую кражу. Заведено уголовное дело.
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05.02.2021 4615