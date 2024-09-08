Раскрыта кража из частного дома в Тосненском районе

По подозрению в краже из частного дома в садоводстве «Озерки» Тосненского района задержали 48-летнего мужчину без определенного места жительства.

Преступление совершено 14 августа в период с 15:00 по 16:00. Мужчина проник в двухэтажный деревянный дом, принадлежащий 72-летней пенсионерке, и украл 12 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали еще 3 сентября за другую кражу. Заведено уголовное дело.