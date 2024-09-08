Аренда жилья в Петербурге подорожало на 20-24 % за год

Объем предложения аренды квартир в Санкт-Петербурге за год увеличился на 25 %, сообщает «Петроград».

На момент подготовки публикации съем студии в центральных районах стоит в среднем 42 тысячи рублей в месяц. Однокомнатной квартиры – 48 тысяч рублей в месяц. В 2023 году эти значения колебались в пределах 35-41 тысячи рублей.

Эксперты считают, что арендаторы не смогут долго обходиться без жилья. Поэтому вряд ли цены начнут снижаться до Нового года.