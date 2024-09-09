Раскрыты нюансы двойной индексации пенсий россиянам в 2025 году

Пенсии в 2025 году будут индексировать по новым правилам — не один раз в году, а дважды.
Изменения коснутся пенсионеров, получающих выплаты по старости, в случае потери кормильца и по инвалидности, предает агентство «Прайм». Первая индексация пройдет не с 1 января, как это было ранее, а с 1 февраля 2025 года, и составит 4,5%. Ее размер будет привязан к уровню прошлогодней инфляции и составит 4,5%. Вторая индексация пройдет с 1 апреля 2025 года — на 2,2%.
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Эти цифры являются предварительными и могут измениться в зависимости от инфляции в 2024 году. Важно, пенсии будут проиндексированы как неработающим, так и работающим пенсионерам.