В Сясьстрое кошка две недели просидела на крыше балкона

Автор: Гузель Галимова
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В Волховском районе Ленобласти волонтеры «Кошкиспаса» пришли на помощь кошке, которая две недели просидела на крыше балкона второго этажа.

В Сясьстрое кошка две недели просидела на крыше балкона Сясьстрой, кошка, «Кошкиспас»
В Сясьстрое кошка две недели просидела на крыше балкона Сясьстрой, кошка, «Кошкиспас»
Фото: vk.com/koshkispas

Местные жители подкармливали хвостатую и обращались в разные инстанции, но помощи так и не дождались. Волонтерам пришлось действовать быстро: некие люди начали угрожать, что подкинут кошке отраву, потому что устали от ее воплей.

Спасатели забрались на балкон, расположенный рядом, подцепили удавкой кошку и отправили ее в переноску. Спасательная операция заняла три минуты. Кошка уже нашла новый дом.

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