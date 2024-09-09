В Сясьстрое кошка две недели просидела на крыше балкона

В Волховском районе Ленобласти волонтеры «Кошкиспаса» пришли на помощь кошке, которая две недели просидела на крыше балкона второго этажа.

Фото: vk.com/koshkispas

Местные жители подкармливали хвостатую и обращались в разные инстанции, но помощи так и не дождались. Волонтерам пришлось действовать быстро: некие люди начали угрожать, что подкинут кошке отраву, потому что устали от ее воплей.

Спасатели забрались на балкон, расположенный рядом, подцепили удавкой кошку и отправили ее в переноску. Спасательная операция заняла три минуты. Кошка уже нашла новый дом.