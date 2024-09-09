Александр Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов получил 59,8% голосов на выборах на этот пост по итогам подсчета 100% протоколов.

На втором месте оказался кандидат от ЛДПР Максим Яковлев с 18,34% голосов, за претендента от «Зеленых» Павла Брагина проголосовали 11,79% избирателей, а кандидат от «Коммунистов России» Сергей Малинкович набрал 8,06% голосов.