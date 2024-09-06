Строительство ВСМ между Петербургом и Москвой начнут в сентябре

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Вице-премьер Виталий Савельев объявил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом начнется в сентябре 2024 года.

По его словам, это будет первый участок ВСМ от Москвы до Твери протяженностью 100 километров. Завершить строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали планируется к 2030 году.

Планируется, что поезда будут ходить каждые 10–15 минут. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Вам будет интересно
Строительство ВСМ между Петербургом и Москвой начнут в сентябре Санкт-Петербург, Москва, ВСМ
В Эрмитаж врезался беспилотник
Службу безопасности Эрмитажа насторожил квадрокоптер, который врезался в здание и упал возле Зимней канавки в Санкт-Петербурге. Аппарат опасности не представлял,...
08.09.2023 2943
Автор