Строительство ВСМ между Петербургом и Москвой начнут в сентябре

Вице-премьер Виталий Савельев объявил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом начнется в сентябре 2024 года.

По его словам, это будет первый участок ВСМ от Москвы до Твери протяженностью 100 километров. Завершить строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали планируется к 2030 году.

Планируется, что поезда будут ходить каждые 10–15 минут. Время в пути составит 2 часа 15 минут.