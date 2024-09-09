Ученый предупредил об опасности умных часов

В частности, угрозу для здоровья человека представляют ремешки часов.

Для фиксации смарт-часов на руке обычно используются резиновые ремешки. Как оказалось, ношение таких аксессуаров представляет угрозу для здоровья кожи человека. Об этом заявил кандидат химических наук Алексей Панов.

Материал, из которого выполнены ремешки, могут вызывать аллергические реакции и кожные воспаления.

При постоянной носке кожа под браслетом становится влажной, а материал браслета имеет пористую структуру. Оба эти фактора сильно влияют на создание благоприятных условий для размножения бактерий и грибков. В числе бактерий, которые могут скапливаться на ремешке часов — стафилококк, кишечная палочка и другие условно-патогенные бактерии, — цитирует ученого «Газета.ру».