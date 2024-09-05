Ученые обнаружили еще один фактор развития деменции

Курящие люди находятся в повышенной зоне риска.

Новое исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что высокий уровень кадмия в организме, в частности из-за курения, может увеличивать риск развития нарушений мышления и памяти.

Специалисты изучили данные двух тысяч человек в возрасте в среднем 64 года, у которых не было проблем с когнитивными функциями. На начальном этапе был измерен уровень кадмия в моче участников. Затем, в течение последующих 10 лет, подопытные ежегодно проходили тесты на оценку способностей к мышлению.

Выяснилось, что за это время у 195 участников эксперимента развились когнитивные нарушения. При этом общий анализ данных не показал прямой взаимосвязи между уровнем кадмия и нарушением когнитивных способностей. Однако при изучении участников разной расы выяснилось, что у белых людей с высоким содержанием кадмия проблемы с мышлением встречались в два раза чаще.