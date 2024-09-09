Промышленные предприятия СЗФО продолжают развивать программы по созданию кадрового резерва

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: пресс-служба ФосАгро

В стенах Санкт-Петербургского горного университета на торжественной линейке ко Дню знаний руководство компании ФосАгро, чьи промышленные предприятия работают в Ленинградской, Вологодской, Мурманской и Саратовской областях, объявило о планах дальнейшей всесторонней поддержки и развития программы обеспечения своих предприятий высококвалифицированными кадрами. За последние 10 лет инвестиции Компании в данном направлении превысили 11,5 млрд рублей.

Как заявил в своем выступлении генеральный директор компании Михаил Рыбников, собственная образовательная модель «Школа – колледж/вуз – предприятие» Группы компаний «ФосАгро» (далее – Группа компаний, Компания) позволяет управлять процессами профориентации, школьного, профессионального и высшего образования по заданным направлениям и решать задачи по обеспечению собственной кадровой безопасности. Кадры решают всё. По сути, данная модель позволяет начиная со школьной скамьи готовить инженеров, технологов, аппаратчиков и лаборантов.

Построенная нами модель полного цикла подготовки специалистов — от школьной скамьи до обучения в вузе и трудоустройства в компанию – показала свою эффективность. К нам на предприятия приходят специалисты и инженеры, которые не просто хорошо учились, и имеют хорошие перспективы. К нам приходят люди, которые за время практик познакомились с компанией, ее культурой и традициями, побывали на одном или нескольких предприятиях, многие из них стажировались именно в тех коллективах, где и будут работать. Иными словами, к нам приходят полностью готовые специалисты, которые могут начинать полноценно работать с самого первого дня, — отметил Михаил Рыбников.

Стоит напомнить, что модель бесшовной образовательной программы «Школа — колледж/вуз — предприятие» успешно реализуется во всех регионах присутствия Группы компаний. Это шесть подшефных «ФосАгро – школ», где более 6 000 учеников углубленно изучают математику, информатику, физику и химию. Высокий уровень подготовки позволяет ребятам поступать в ведущие технические университеты и подшефные колледжи.

В Ленинградской области Компания тесно сотрудничает с Волховским многопрофильным техникумом. Здесь были открыты новые специальности — Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств» и «Повар-кондитер». Были обновлены и оборудованы лаборатории для обучения по специальностям «Химическая технология неорганических веществ» и «Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ». Кстати, второе направление возникло благодаря заключённому еще в конце 2022 года соглашению между учебным заведением, химической компанией и Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.

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Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит»

Руководители и сотрудники Волховского филиала АО «Апатит», входящего в Группу компаний, также приняли участие в торжественных линейках в образовательных учреждениях Волхова и Волховского района Ленинградской области. В 2024-2025 учебном году за парты этих школ сели более 700 первоклассников. По уже сложившейся традиции, все они получили от волховских химиков подарки — рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.

Заместитель директора ВФ АО «Апатит» по работе с органами власти Вячеслав Полушкин поздравил участников торжественной линейки:

День знаний – значимый и волнительный праздник для каждой семьи. И, конечно, мы не можем оставаться в стороне от этого события. Уверен, что подарки порадовали ребят и упростили родителям подготовку к новому этапу жизни своих детей!

В рамках празднований Дня знаний менеджмент Компании посетил и вузы-партнеры: не только Санкт-Петербургский горный университет, но и Апатитский филиал Мурманского Арктического университета, Ивановский государственный химико-технологический университет, Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева. В этих вузах Компания видит ключевые образовательные площадки, где готовятся необходимые компании кадры.

В пресс-службе Компании добавили, что уже в ближайшее время крайне важную роль в подготовке специалистов горнодобывающей индустрии сыграет Апатитский филиал Мурманского Арктического университета. Уже скоро на его базе начнет работу центр подготовки инженеров для горнорудной промышленности. Сумма инвестиций в развитие вуза оцениваются в 3 млрд рублей. На Расвумчоррском руднике уже стартовала подготовка учебного полигона для студентов. По оценкам экспертов, здесь смогут проходить практику ежегодно свыше 500 студентов.

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