Кому проще всего найти осенью в Ленобласти работу

Аналитики hh.ru подвели итоги по рынку труда за месяц и выяснили, спрос на какие профессии вырос в Ленобласти этой осенью.

Оказалось, что работодатели искали 18 тысяч новых работников, это больше на 25%, чем в начале осени 2023 года.

Сильнее всего вырос спрос на новые кадры в сфере бухгалтерии и финансов. Вакансий для таких сотрудников выросло на 500, что на 46% больше, чем годом ранее. На втором месте по востребованности в Ленобласти в начале осени оказались работники сферы туризма и общепита (+43%). Третье место заняли врачи и младший медперсонал (+39%).

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Научный сектор также требует новые рабочие руки. Потребность в учителях и репетиторах в Ленобласти выросла на 38%.