В Пушкине в течение года планируют восстановить Царский вокзал

Реставрацию Царского вокзала – объекта культурного наследия федерального значения в Пушкине – планируется завершить в течение года. Об этом сообщил депутат Государственной думы Леонид Слуцкий, являющийся членом попечительского совета фонда «Царскосельский вокзал».
Вокзал планируют восстановить в первозданном виде, включая здание, перрон и росписи. Финансирование направят из средств жертвователей, городского и федерального бюджетов.
Реставрация Царского вокзала станет этапом комплексного развития территории, включающей Федоровский городок и Фермский парк. Объект построен в любимом императором Николаем II неорусском стиле. Вместе с Федоровским городком, Ратной палатой и казармами Собственного его величества конвоя он образует единый архитектурный ансамбль в мотивах древнерусского зодчества.