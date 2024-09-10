В Пушкине в течение года планируют восстановить Царский вокзал

Реставрацию Царского вокзала – объекта культурного наследия федерального значения в Пушкине – планируется завершить в течение года. Об этом сообщил депутат Государственной думы Леонид Слуцкий, являющийся членом попечительского совета фонда «Царскосельский вокзал».

«Я думаю, в течение года мы этот объект полностью восстановим, и это будет, конечно, центр притяжения в культурном плане. Таких несколько в Царском Селе, в Пушкине. Это будет одной из опорных точек дальнейшего возрождения Федоровского городка и Фермского», – сказал Леонид Слуцкий

Вокзал планируют восстановить в первозданном виде, включая здание, перрон и росписи. Финансирование направят из средств жертвователей, городского и федерального бюджетов.

Реставрация Царского вокзала станет этапом комплексного развития территории, включающей Федоровский городок и Фермский парк. Объект построен в любимом императором Николаем II неорусском стиле. Вместе с Федоровским городком, Ратной палатой и казармами Собственного его величества конвоя он образует единый архитектурный ансамбль в мотивах древнерусского зодчества.