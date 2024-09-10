Трассу «Кола» перекроют 11 сентября из-за разводки Ладожского моста

Движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут в среду, 11 сентября.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 11 сентября с 10:00 до 10:45 будет разведен Ладожский мост на 40-м км трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Мост разведут для прохода вниз по реке яхты «Штормовая чайка».

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Водителей просят заранее планировать свой маршрут.