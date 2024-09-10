Мантуров: иностранные автокомпании, покинувшие Россию, вряд ли вернутся

Вице-премьер РФ сомневается, что мировые автоконцерны вернутся обратно, хоть и имеют опционы на возвращение.

Автомобильные концерны, покинувшие Россию, уже вряд ли смогут вернуться обратно, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью с изданием «Ведомости».

Автопром просто сбежал, хлопнув дверью. Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации. Пришедшие им на смену альтернативные партнеры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях, — считает Мантуров.