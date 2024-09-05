«АвтоВАЗ» раскрыл сроки начала производства электромобиля е-Largus

Автор: Анастасия Щербакова
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В компании заявили, что конвейер будет запущен уже в этом сентябре.

«АвтоВАЗ» в скором времени приступит к производству электрической версии Largus. Как сообщил вице-президент концерна по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак, конвейер запустят в конце сентября.

В конце сентября на заводе в Ижевске запускаем электромобиль е-Largus. Отечественный высоколокализованный продукт, — цитирует () Громака РИА Новости.
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13.08.2024 472
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