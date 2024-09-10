Путин поручил установить новую выплату для семей с детьми

Новая меры поддержки будет положена многодетным семьям.
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность установления новой выплаты многодетным семьям. Информация об этом появилась на официальным портале Кремля.
Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, — указано в распоряжении.
Размер выплаты пока неизвестен.
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