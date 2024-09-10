Дуров общается со следствием во Франции на русском и английском языках — СМИ

Знаний французского у бизнесмена оказалось недостаточно.

Как пишет иностранная пресса, Павел Дуров, обвиняемый во Франции в 12 преступлениях, вынужден отвечать на вопросы следователей на русском и английском языках.

Источники утверждают, что знаний французского у Дурова недостаточно, чтобы нормально изъясняться. При этом СМИ подчеркивают, что для получения гражданства Франции, которым обладает Дуров, необходимо сдать экзамен по государственному языку и получить диплом класса В1. Это соответствует среднему уровню владения языком.