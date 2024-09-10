Пропавшего в Гатчинском районе 16-летнего парня нашли мертвым

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 7 сентября в Гатчинском районе Ленобласти без вести пропал 16-летний парень.
Как сообщили 10 сентября волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», молодой человек найден мертвым. Подробности не сообщаются.Фото: Лиза Алерт
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сообщает 47channel.
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