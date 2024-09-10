Пропавшего в Гатчинском районе 16-летнего парня нашли мертвым

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 7 сентября в Гатчинском районе Ленобласти без вести пропал 16-летний парень.

Как сообщили 10 сентября волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», молодой человек найден мертвым. Подробности не сообщаются.

Фото: Лиза Алерт

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сообщает 47channel.