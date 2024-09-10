ВКонтакте приглашает пользователей на кастинг к фильму с Бондарчуком, Минекаевым, Петровым и другими известными актерами

Для этого потенциальным участникам съемок киноленты про приключения Буратино нужно будет проявить свои творческие способности.

ВКонтакте объявил о начале кастинга для фильма Буратино, в котором снимутся знаменитые российские актеры, в том числе Федор Бондарчук, Александр Петров и другие. Чтобы попасть в команду, участникам из числа аудитории социальной сети необходимо будет проявить свои способности в творческом конкурсе.

Для того чтобы принять участие в кастинге, необходимо исполнить на видео танец Буратино под трек «Буратино» и опубликовать его в VK Клипах с хештегом #хочувБуратино до 29 сентября 2024 года. Основная задача — проявить креативность и артистизм, поэтому можно использовать реквизит, грим и всё, что поможет выделиться, — рассказали в пресс-службе ВКонтакте.

По итогам конкурса будет отобрано пять самых ярких участников, которые получат возможность приехать на съёмки «Буратино» и сняться в одной из ключевых сцен.

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