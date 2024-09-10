Сервис Wix отключит созданные на площадке российские сайты

Платформа для создания сайтов объявила об уходе из России.

Сервис Wix объявил о прекращении работы в России с 12 сентября этого года. Сайты, созданные при помощи этой площадки, будут отключены. Ограничения коснутся также и платные аккаунты.

После блокировки аккаунта Wix все сайты, принадлежащие владельцу аккаунта, будут сняты с публикации. Это применимо как к бесплатным, так и к премиум-аккаунтам, — сообщили в поддержке Wix.