Сервис Wix отключит созданные на площадке российские сайты

Автор: Анастасия Щербакова
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Платформа для создания сайтов объявила об уходе из России.

Сервис Wix объявил о прекращении работы в России с 12 сентября этого года. Сайты, созданные при помощи этой площадки, будут отключены. Ограничения коснутся также и платные аккаунты.

После блокировки аккаунта Wix все сайты, принадлежащие владельцу аккаунта, будут сняты с публикации. Это применимо как к бесплатным, так и к премиум-аккаунтам, — сообщили в поддержке Wix. 
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09.09.2024 117
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