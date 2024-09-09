Google запретила регистрацию аккаунтов через российские мобильные номера

На проблемы с подтверждением регистрации аккаунтов жалуются российские пользователи.

Корпорация Google убрала возможность регистрации новых аккаунтов в сервисе при помощи российских мобильных номеров.

Как сообщают пользователи, на попытку подтвердить регистрацию сервис выдает ошибку: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения».

Проблемы с работоспособностью сервиса могут быть вызваны санкциями США, которые предполагают запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT гражданам РФ. Ограничения вступят в силу 12 сентября.