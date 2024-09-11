Росфинмониторинг может получить доступ к данным об имуществе россиян без их ведома

Автор: Сергей Агутин
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Россия, Санкт-Петербург. Окна жилого дома.
baltphoto.ru

Российские власти дадут Росфинмониторингу доступ к данным об имуществе россиян без их ведома. Соответствующие поправки к закону «О государственной регистрации недвижимости» 10 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщают «Известия».  

Согласно правилам на момент подготовки публикации, владельцев недвижимости уведомляют о запросе по их имуществу и выдаче данных третьим лицам. Поэтому россияне знают, когда ими интересуется Росфинмониторинг.

Также на данный момент информацию об объекте недвижимости без уведомления владельцев могут запрашивать ФНС, ФСБ, МВД и Следственный комитет.

В Росфинмониторинге отметили, что сведения о недвижимости россиян могут потребоваться для оперативно-розыскных мероприятий по разным преступлениям. Например, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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