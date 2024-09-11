Над Колтушским шоссе в Янино возведут три надземных перехода

Госэкспертиза одобрила проекты надземных пешеходных переходов на недавно расширенном Колтушском шоссе внутри Янино Всеволожского района Ленобласти.

Первый будет около 2-й линии, второй — в районе Новой улицы, третий — около улицы Военный Городок, сообщили в комитете по дорожному хозяйству.

Видео: комитет по дорожному хозяйству ЛО

Надземные переходы заменят переходы со светофорами, проезд в обе стороны станет еще удобнее. Строительство начнется в 2025 году.