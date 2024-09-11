В Петербурге больного туберкулезом принудительно отправят в больницу

Житель Петербурга с заболеванием «туберкулез легких» отказывался от госпитализации. В ситуацию вмешалась прокуратура.
Ведомство направило в суд исковое заявление с требованием принудительной госпитализации гражданина в медицинское учреждение. Суд удовлетворил иск, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.
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