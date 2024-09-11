Камала Харрис могла использовать скрытые наушники на дебатах с Трампом

Пользователи Сети обратили внимание на странные сережки вице-президента.
Кандидат в президенты США Камала Харрис могла использовать скрытые наушники во время дебатов с Дональдом Трампом.
Как пишут американские пользователи в соцсетях, сережки, в которых выступала вице-президент, очень похожи на наушники, имитирующие ювелирное украшение.
Сегодня ночью в ходе теледебатов с Дональдом Трампом Камала Харрис была с сережками Nova H1 Audio, которые являются беспроводными наушниками, — заявил внимательный пользователь.
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05.08.2024 204