Камала Харрис могла использовать скрытые наушники на дебатах с Трампом

Пользователи Сети обратили внимание на странные сережки вице-президента.

Кандидат в президенты США Камала Харрис могла использовать скрытые наушники во время дебатов с Дональдом Трампом.

Как пишут американские пользователи в соцсетях, сережки, в которых выступала вице-президент, очень похожи на наушники, имитирующие ювелирное украшение.

Сегодня ночью в ходе теледебатов с Дональдом Трампом Камала Харрис была с сережками Nova H1 Audio, которые являются беспроводными наушниками, — заявил внимательный пользователь.