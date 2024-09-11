В Совфеде отдали победу Трампу после его дебатов с Харрис

Сенатор Джабаров считает, что Трамп переиграл свою оппонентку в ходе встречи.

Сенатор Владимир Джабаров считает, что Дональд Трамп переиграл Камалу Харрис на прошедших дебатах. Явного поражения вице-президента США хоть и не было, однако ее оппонент выглядел гораздо увереннее.

Предварительно, Камала Харрис не провалилась. Хотя особенными познаниями не блистала в области внешней политики. Трамп ее явно переиграл, — цитирует сенатора RT.