В Совфеде отдали победу Трампу после его дебатов с Харрис

Сенатор Джабаров считает, что Трамп переиграл свою оппонентку в ходе встречи.
Сенатор Владимир Джабаров считает, что Дональд Трамп переиграл Камалу Харрис на прошедших дебатах. Явного поражения вице-президента США хоть и не было, однако ее оппонент выглядел гораздо увереннее.
Предварительно, Камала Харрис не провалилась. Хотя особенными познаниями не блистала в области внешней политики. Трамп ее явно переиграл, — цитирует сенатора RT.
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