Эксперт оценил вероятность войны России и США при президентстве Трампа

Американский журналист считает, что такого сценария исключать нельзя.

Провал Дональда Трампа в случае его президента в разрешении конфликта на Украине может спровоцировать большую войну между США и Россией. Такое мнение выразил мериканский журналист Джексон Хинкл.

Трамп из тех парней, которые, в отличие от Камалы Харрис и Джо Байдена, на самом деле могут заручиться внутри США поддержкой рядовых солдат и среднестатистического населения на ведение большой войны. Я не думаю, что это получилось бы у демократов, но Трамп смог бы наверняка. Большая война с Россией или Китаем — да, — приводит слова эксперта РИА Новости.