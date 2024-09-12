Сальмонеллу и кишечную палочку нашли в готовых обедах на избирательных участках Петербурга

Роспотребнадзор нашел кишечную палочку и сальмонеллу в готовых обедах, которыми питались сотрудники участковой избирательной комиссии (УИК) в Петербурге.

Готовые блюда для сотрудников УИК изготавливали на комбинате питания АО «Артис-Детское питание» и в пищеблоке ГБОУ школа № 93 Пушкинского района Петербурга. Сотрудниками ведомства были выявлены грубые нарушения при организации питания, а также забраковано более 3,2 т пищевой продукции из-за отсутствия маркировки и нарушения условий хранения. Кроме того, в продуктах была обнаружена сальмонелла, листерия и кишечная палочка.

Сспециалисты Роспотребнадзора составили в отношении компании протокол о временном запрете деятельности. Собранные материалы переданы в суд.

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