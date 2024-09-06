Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в особо крупной взятке

Следствие предъявило задержанному заместителю командующего Ленинградским военным округом Валерию Муминджанову обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СКР.
В ведомстве отметили, что «вину в инкриминируемом деянии он не признал».
О задержании Муминджанова в СКР сообщили 2 сентября. Обвиняемый, ранее находясь в должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, поспособствовал заключению договоров с коммерческими компаниями на поставку обмундирования, в том числе и в зону СВО. За это офицер получил взятку в размере более 20 млн рублей.
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30.08.2024 189