Некоторые зарубежные сервисы с 12 сентября перестанут действовать в России

В четверг, 12 сентября, вступает в силу новый пакет санкций США, направленный против российского IT-сектора.

Ряд популярных в России сервисов сообщили о том, что прекратят работу с российскими пользователями или ограничат ее. Ниже приводится список, к каким продуктам россияне потеряют доступ:

Notion (сервис для создания заметок и баз данных) — будут закрыты все рабочие пространства клиентов с российским местоположением, прекратится действие платных подписок и будет запрещен доступ с территории России.

(сервис для создания заметок и баз данных) — будут закрыты все рабочие пространства клиентов с российским местоположением, прекратится действие платных подписок и будет запрещен доступ с территории России. Wix (платформа для создания сайтов) — с публикации будут сняты все сайты, которые принадлежат резидентам РФ.

(платформа для создания сайтов) — с публикации будут сняты все сайты, которые принадлежат резидентам РФ. Miro (виртуальная доска для визуализации задач и совместной работы) – останется доступен тем, кто подключился к сервису бесплатно.

(виртуальная доска для визуализации задач и совместной работы) – останется доступен тем, кто подключился к сервису бесплатно. Hubspot (разрабботчик ПО для маркетологов) — приостановит поддержку приложений в российских версиях онлайн-магазинов.

(разрабботчик ПО для маркетологов) — приостановит поддержку приложений в российских версиях онлайн-магазинов. Slack (корпоративный мессенджер) – удалит российские аккаунты.

(корпоративный мессенджер) – удалит российские аккаунты. Coda (сервис для совместной работы с документами, таблицами и пр.) — удалит российские аккаунты.

(сервис для совместной работы с документами, таблицами и пр.) — удалит российские аккаунты. ClickUp (единая платформа для повышения производительности) — аккаунты будут деактивированы.

(единая платформа для повышения производительности) — аккаунты будут деактивированы. Ecwid (бесплатный конструктор интернет-магазинов) — прекращает свою работу для российских пользователей.

(бесплатный конструктор интернет-магазинов) — прекращает свою работу для российских пользователей. Microsoft Azure, М icrosoft 365, EMS, О ffice 365 и Teams.

Google BigQuery (облачный сервис) — отключатаккаунты российский пользователей.