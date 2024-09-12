Некоторые зарубежные сервисы с 12 сентября перестанут действовать в России

В четверг, 12 сентября, вступает в силу новый пакет санкций США, направленный против российского IT-сектора.
Ряд популярных в России сервисов сообщили о том, что прекратят работу с российскими пользователями или ограничат ее. Ниже приводится список, к каким продуктам россияне потеряют доступ:
- Notion (сервис для создания заметок и баз данных) — будут закрыты все рабочие пространства клиентов с российским местоположением, прекратится действие платных подписок и будет запрещен доступ с территории России.
- Wix (платформа для создания сайтов) — с публикации будут сняты все сайты, которые принадлежат резидентам РФ.
- Miro (виртуальная доска для визуализации задач и совместной работы) – останется доступен тем, кто подключился к сервису бесплатно.
- Hubspot (разрабботчик ПО для маркетологов) — приостановит поддержку приложений в российских версиях онлайн-магазинов.
- Slack (корпоративный мессенджер) – удалит российские аккаунты.
- Coda (сервис для совместной работы с документами, таблицами и пр.) — удалит российские аккаунты.
- ClickUp (единая платформа для повышения производительности) — аккаунты будут деактивированы.
- Ecwid (бесплатный конструктор интернет-магазинов) — прекращает свою работу для российских пользователей.
- Microsoft Azure, Мicrosoft 365, EMS, Оffice 365 и Teams.
- Google BigQuery (облачный сервис) — отключатаккаунты российский пользователей.
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