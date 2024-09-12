По факту пожара в спорткомплексе на Крестовском завели уголовное дело

По факту пожара в заброшенном спорткомплексе Sport Palace на Крестовском острове заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.

Крупный пожар на Крестовском острове разгорелся 10 сентября в 18:47. В 19:00 ему присвоили дополнительный номер 1-БИС. Площадь возгорания увеличилась до 800 кв. м. Локализовать его удалось к 20:39. А полностью ликвидировать – уже 11 сентября к 04:00.

Экстренные службы действовали на месте происшествия около девяти часов. На месте работали 60 пожарных и 16 спецмашин.

Горевшее здание Sport Palace было признано незаконной постройкой на территории объекта культурного наследия «Приморский парк Победы». Его опечатали еще в 2021 году. На момент возгорания бывший фитнес-клуб не охранялся