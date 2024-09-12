Туристический вагон «Ласточки» в Выборг совершит последнюю поездку на этой неделе

Последнее в этом году отправление вагона планируется на выходные.

В субботу, 14 сентября, туристический вагон в составе «Ласточки» до Выборга отправится в этом году в последний раз. В связи с этим АО «СЗППК» решила провести розыгрыш памятного приза.

Среди участников будет разыгран памятный подарок: термос и ланч-бокс, которые точно пригодятся в грядущих путешествия. Все остальные участники также получат памятные сувениры!, — рассказали в пресс-службе перевозчика.

Для участия в акции пассажирам нужно приобрести билет на электропоезд и оформить услугу по проведению экскурсии.