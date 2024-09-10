Названы станции метро Петербурга, где появятся первые точки оплаты по биометрии

Тестирование нового функционала пока планируется на двух станциях петербургского метрополитена.

В метро Санкт-Петербурга готовятся к тестированию оплаты через биометрию. Как рассказали в городском Комитете по транспорту, сперва технологию опробует фокус-группа, набранная из сотрудников метрополитена.

По итогам апробации будет рассмотрен вопрос о возможности масштабирования технологии и внедрения её в тестовую эксплуатацию для пассажиров. Планируется, что оплата проезда будет списываться с банковской карты, привязанной в личном кабинете, — сообщили в Смольном.

Указывается, что оплату по биометрии сначала протестируют на станциях «Гостиный дворе» и «Площадь Восстания».