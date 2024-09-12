Роскомнадзор помог ленинградскому оператору «Невалинк» отразить мощную DDoS-атаку

Специалисты подведомственного Роскомнадзору (РКН) Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) помогли оператору связи «Невалинк», работающему на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отразить крупную DDoS-атаку, которая длилась более 40 часов.

Атака стала самой крупной за неделю, ее мощность составила 103,03 Гбит/сек. Она началась 8 сентября в 12:08, а закончилась 10 сентября в 09:12.

Роскомнадзор помогает организациям отражать DDoS-атаки с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА), которая работает с марта 2024 года. НСПА обеспечивает дополнительную защиту ключевых и социально значимых ресурсов Рунета.