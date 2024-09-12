Байден надел кепку с именем Трампа в знак поддержки кандидата на выборах

Такой жест действующий президент США сделал во имя установления в стране двухпартийного единства.

Президент США Джо Байден во время визита на пожарную станцию Шэнксвилла примерил кепку Дональда Трампа. Позже заместитель пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что американский лидер сделал такой жест во имя двухпартийного единства — демократов и республиканцев.

Президент говорил о двухпартийном единстве страны после 11 сентября и призвал вернуться к этому. В качестве жеста он дал кепку стороннику Трампа, который в поддержку того же духа предложил президенту надеть кепку Трампа. Тот ненадолго надел ее,- заявил Бейтс.