Трамп снова заявил, что в силах прекратить военный конфликт на Украине

Американский политик заявил, что сможет сделать это до вступления в должность президента.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что закончит военный конфликт на Украине в случае своей победы на выборах еще до инаугурации. Такое обещание политик дал в ходе дебатов с Камалой Харрис.
Я сделаю это быстро и закончу конфликт на Украине. Если я буду избранным президентом, то сделаю это еще до того, как вступлю в должность, — заявил Трамп.
Также политик обвинил власти США в отсутствии стремления к урегулированию ситуации на Украине.
Вам будет интересно
Американский журналист считает, что такого сценария исключать нельзя. Провал Дональда Трампа в случае его президента в разрешении конфликта на Украине может...
07.09.2024 142