Трамп снова заявил, что в силах прекратить военный конфликт на Украине

Автор: Анастасия Щербакова
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Американский политик заявил, что сможет сделать это до вступления в должность президента.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что закончит военный конфликт на Украине в случае своей победы на выборах еще до инаугурации. Такое обещание политик дал в ходе дебатов с Камалой Харрис.

Я сделаю это быстро и закончу конфликт на Украине. Если я буду избранным президентом, то сделаю это еще до того, как вступлю в должность, — заявил Трамп.

Также политик обвинил власти США в отсутствии стремления к урегулированию ситуации на Украине.

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07.09.2024 142
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