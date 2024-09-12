В Госдуме высказались о запрете квадроберов

Депутат Бессараб считает, что запрещать эту субкультуру не нужно.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб считает излишними дискуссии о запрете квадроберов. Это лишь субкультура. Если участники этого движения совершают правонарушения, на такие случаи существует Административный кодекс.

Это элемент субкультуры квадроберов, как сейчас принято говорить. В детских магазинах сейчас продают разного рода заколки, ободки с ушками — это же тоже элемент субкультуры. Это тоже запретим, как и плясать под елкой?, — цитирует депутата 360.ru.